شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل بطل الاسكواش يحتفل بخطبته على جيداء وليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل البطل المصري مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالمياً لرجال الاسكواش، بخطبته على جيداء وليد، مستغلاً فترة الإجازة بعد انتهاء موسم الاسكواش.

وأنهى مصطفى عسل لاعب الموسم الماضي متوجا ببطولة العظماء الثمانية للاسكواش، وفاز مصطفى عسل في المباراة النهائية على المصنف الثاني عالمياً البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 81 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 11-6, 11-3, 11-5.

يذكر أن البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً، قد توجت بلقب السيدات، وفازت نوران جوهر في مباراة الدور النهائي على مواطنتها هانيا الحمامي المصنفة الثالثة، بنتيجة 3-2 في مباراة ماراثونية استغرقت 130 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 10-11, 11-9, 9-11, 11-6, 12-10.

وشهدت البطولة مفاجأة بخروج الثنائي، علي فرج لاعب وادي دجلة وبطل العالم والمصنف الأول عالمياً، وكذلك نور الشربيني لاعبة سبورتنج وبطلة العالم المصنفة الثانية عالمياً، وذلك من الدور نصف النهائي.

وضمت بطولة العظماء الثماني أفضل 8 لاعبين بمنافسات الرجال ومثلهم بمنافسات السيدات على مستوى العالم، وذلك من اللاعبين المصنفين بقائمة التوب 10، من الأكثر وصولاً للمباريات النهائية خلال الموسم.