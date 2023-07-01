شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البنا حكماً لمواجهة الأهلى وفيوتشر فى الدوري غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الحكم الدولى محمود البنا لمواجهة الأهلى وفيوتشر، المقرر لها غدا الأحد، والمؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري.

وعينت اللجنة محمود البنا حكما للساحة، ويعاونه أحمد توفيق طلب ويوسف البساطي، وحكما رابعا أحمد حمدي، وأحمد الغندور حكما لتقنية الفيديو وأحمد صلاح حكم فيديو مساعد.

يلتقي الأهلي مع فيوتشر فى الثامنة والنصف مساء غد، الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 24 والمؤجلة من مسابقة الدوري.

ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته المحلية بهدف استعادة درع الدوري، الذى بات قاب قوسين أو أدنى من قلعة الجزيرة، بينما يبحث فيوتشر عن تصحيح المسار بعد هزيمته الأخيرة أمام المصري، وتقام مباراة الاهلي وفيوتشر في الثامنة والنصف

ويحتل الأهلي صدارة جدول الدوري العام برصيد 68 نقطة، حصدها في 26 مباراة، حيث فاز في 21 مباراة وتعادل في 5 لقاءات ولم يتلق أي هزيمة، وسجل لاعبو الأهلي 51 هدفاً كأفضل خط هجوم في الدوري، بينما استقبلت شباك الفريق الأحمر 7 أهداف فقط كأقوى خط دفاع في الدوري أيضاً.

بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول الدوري برصيد 57 نقطة، حصدها أبناء علي ماهر بعدما خاضوا 31 مباراة، وفاز فيوتشر في 15 لقاء وتعادل في 12 مواجهة وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 19