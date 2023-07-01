الأهلي يواجه الداخلية فى دور الـ16 لكأس مصر 30 يوليو رسميًا

القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تحت إشراف عامر حسين، 30 يوليو موعدًا لمباراة الأهلي والداخلية في دور الـ16 لبطولة كأس مصر للموسم الجاري 2022-2023.

وتأهل فريق الأهلي لدور الـ16 لبطولة كأس مصر بعد الفوز على منتخب السويس بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما الأحد الماضي باستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وصعد الأهلي لمواجهة الداخلية في دور الـ16 لبطولة كأس مصر بعد تخطي منتخب السويس في ضربة البداية للنسخة الجديدة من بطولة الكأس والتي يحمل لقبها في آخر نسخة.

في سياق متصل، أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، برئاسة عامر حسين، انتهاء بطولة الدوري الممتاز يوم 26 يوليو بشكل رسمي، بعدما تم الاستقرار على مواعيد المباريات المتبقية من المسابقة.

وتنتهى المسابقة بمباراة الأهلى والمصري على ملعب برج العرب بالإسكندرية يوم 26 يوليو، على أن يفتح القيد بعدها مباشرة.