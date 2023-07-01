شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء إجراءات تسجيل بعثة مصر المشاركة فى دورة الألعاب العربية بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى وفد مقدمة بعثة مصر المشاركة فى دورة الألعاب العربية بالجزائر، والتي تقام خلال الفترة من 5 حتى 15 يوليو، إجراءات تسجيل بعثة مصر التى تشارك فى البطولة.

وتشارك مصر فى منافسات دورة الألعاب العربية في ألعاب القوى ورفع الأثقال فقط.

وكان وفد مقدمة البعثة وصل إلى الجزائر أمس الجمعة برئاسة محمد عبدالمقصود عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد رفع الأثقال ورئيس بعثة مصر في دورة الألعاب العربية ويضم الوفد البعثة الإدارية خالد حسن مسئول مالي ومحمد عبد العليم مسئول للتسكين ولميس غازي مسئول فني و الدكتورة أماني عبد الفتاح طبيب.

وعقد الاجتماع صباح اليوم مع مسئولي اللجنة المنظمة لإنهاء إجراءات تسجيل البعثة واجراءات استلام المقرات للاقامة.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب قد أنهى إجراءات سفر البعثة في وقت قياسي نظرا لضيق الوقت وعدد من الاجراءات الخاصة بالحصول على التأشيرات وإجراءات تسجيل البعثة المشاركة في دورة الألعاب العربية.

وتتكون بعثة ألعاب القوى من اللاعبين مصطفى عمرو في دفع الجلة وإسراء عويس في الوثب الطويل وإيهاب عبدالرحمن في رمي الرمح ومصطفى الجمل في رمي المطرقة بينما تشارك بعثة رفع الأثقال باللاعبين أمل توفيق في منافسات وزن 49 كجم ودينا بركات في منافسات 71 كجم وشمس أحمد في منافسات وزن 81 كجم وشيماء خالد في منافسات +81 كجم.