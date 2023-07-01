هاخد «توك توك» وأوصلهم .. مرتضى منصور: هل لا يوجد لاعبون في مصر سوى في الزمالك؟!

الشارقة - اميمة ياسر - سخر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من الأنباء التي تشير إلى إمكانية انتقال ثنائي الفريق يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر، مستقبلاً إلى الأهلي.

وقال مرتضى – الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من منصبه – في فيديو عبر المركز الإعلامي للنادي: "بعض من جماهير الأهلي تتهكم وتتشفى في الزمالك بسبب رحيل الثنائي سيف جعفر ويوسف نبيه".

وتابع: "لو أن الأمر يتعلق بانتقالهما إلى الأهلي سأخذ توك توك وأقوم بتوصيلهما بنفسي إلى النادي الأهلي".

وتحدث عن بيراميدز الذي حصل على توقيع الثنائي حيث قال: "أقول للشيخ سالم الشامسي مالك النادي، علاقتنا جيدة بالإمارات، لا تجعل بعض من يديرون النادي يتسببون في هذا الحرج".

وأضاف: "الأمر عجيب!.. هل لا يوجد لاعبون في مصر سوى في الزمالك؟!.. لسنا نحن من قام لاعبونا بالاعتداء على فريقك في السوبر!".