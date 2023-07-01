شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفتح باب القيد الصيفى 27 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر اتحاد الكرة على فتح باب الانتقالات الصيفية بعد انتهاء مسابقة الدوري المصري الممتاز بـ24 ساعة فقط، حتى يتسنى للأندية قيد لاعبيها الجدد والدخول بهم فى معسكر إعدادى للموسم الجديد.

ويأتي هذا القرار فى صالح نادي الزمالك الذى يستهل مشاركته في البطولة العربية للأندية بالسعودية 27 يوليو، حيث ينتهى الدوري حسبما أعلنت رابطة الأندية 26 يوليو، وبالتالي يحق للفريق الأبيض قيد صفقاته الجديدة والدفع بها في البطولة العربية.

ورفض اتحاد الكرة الاستجابة لمطالب فتح باب القيد بشكل استثنائي قبل انتهاء مسابقة الدوري، وصمم على اتخاذ هذا الإجراء في وقته الطبيعي بعد انتهاء المسابقة.

في سياق مختلف، حدد اتحاد الكرة الأندية المشاركة فى بطولات أفريقيا، بغض النظر عن موافقة الكاف على تأجيل إرسالها حتى 10 يوليو المقبل، حيث يشارك الأهلى وبيراميدز في دورى الأبطال، بينما يشارك فيوتشر والزمالك فى الكونفدرالية.

وتلقى اتحاد الكرة موافقة من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بمد مهلة إرسال الفرق المصرية التى تشارك فى بطولتى أفريقيا الموسم المقبل حتى 10 يوليو المقبل، بدلا من 30 يونيو الجارى.

وأرسل الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة جمال علام، قبل أيام قليلة، خطاباً للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، يطالب فيه بتأجيل إرسال أسماء الفرق التى تمثل مصر فى بطولتى أفريقيا لـ15 يوليو المقبل، وهو الموعد المحدد لنهاية مسابقة الدوري.

واستند اتحاد الكرة فى طلبه على استمرار بطولة الدورى فى مصر وبعض البلدان الأفريقية الأخرى، مع وجود عدم ارتباطات فى بطولتى أفريقيا فى النصف الأول من يوليو المقبل.