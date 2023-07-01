شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الاتحاد السكندرى والحرس فى مواجهة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر "محمد مكي"، المدير الفني لفريق حرس الحدود، على تشكيلة فريقه التي ستخوض مواجهة الاتحاد السكندرى ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها اليوم في الساعة الثامنة والنصف مساءً باستاد برج العرب. وجاء على النحو التالي: وجاء على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد فوزي. خط الدفاع: مؤمن عوض وخالد سامي وإبراهيم القاضي وإسلام عبداللاه خط الوسط: حامد الجابري ومصطفى جمال واحمد فيلكس وإسلام جمال وايمانويل خط الهجوم: فالنتين وعلى مقاعد البدلاء: كريم عماد ومحمد رضا وغريب ياسر وأحمد قاسم ورمزي خالد ومحمود ممدوح وأحمد داوود ومصطفى زيكو وعمر بسام. فيما أعلن زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري تشكيل زعيم الثغر الذى جاء كالتالى: حراسة المرمى: المهدي سليمان. خط الدفاع: مصطفى ابراهيم وخالد صبحي وصبري رحيل وعمار حمدي خط الوسط: خالد الغندور ومحمود عبدالعزيز وإسلام عبدالنعيم ومحمد محمود وناصر ناصر خط الهجوم: مابولولو. وعلى مقاعد البدلاء: عمرو خليل وميسي وإبراهيم حسن ومحمد فارس وعموري ومورو ساليفو ومحمد محمود وأحمد فهد ومحمد صالح.

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