شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤكد سلامة الطفل عمر أحمد عبد العاطى بعد سقوطه فى حمام السباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف حسين، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، سلامة الطفل عمر أحمد عبد العاطي، البالغ من العمر 7 سنوات، بعد سقوطه في حمام السباحة بالنادي أمس الجمعة.

وأوضح المدير التنفيذي للقلعة البيضاء أن الطفل خرج من مستشفى أبوالريش اليوم، بعد خضوعه للإسعافات الأولية والاطمئنان على سلامته.

وفى السياق ذاته، رياضة السباحة لها العديد من الفوائد، منها:

-الحفاظ على صحة القلب:

تلعب السباحة دورا كبيرا في تنشيط الدورة الدموية، وتنظيم ضغط الدم والحد من تعرضه للارتفاع، ولذا فممارستها تعمل على تقليل فرص الإصابة بمشاكل وأمراض القلب.

- تقوية الرئة:

تحد من الإصابة والتعرض لمشاكل في الجهاز التنفسي، وأيضا تعمل على تقوية صحة الرئتين، وتحد من التعرض لمشاكل الإصابة بالانسداد بها، وأيضا الإصابة بالربو، كما أنها تعمل على تحسن عملية التنفس، وتحد من الإصابة بالربو.

- تحسين وظائف المخ وتنشط الذاكرة:

ممارسة رياضة السباحة لها دور كبير في تحسن من وظائف المخ الإدراكية، لأنها تعمل على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز وتعزيز الانتباه.

-تقلل فرص الإصابة بالاكتئاب:

تعد من أبرز أنواع الرياضة التي تؤثر بشكل إيجابي علي الصحة النفسية، والسبب يرجع إلى أن المخ عند ممارستها يقوم بإنتاج هرمونات تعمل على تحسين المزاج وتقليل خطر الإصابة بالاكتئاب، ومنها الإندورفين الدوبامين والسيروتونين.

-تجعلك أكثر عرضة للنوم الصحي:

تتحسن جودة النوم بنسبة تصل إلى 75% عند ممارسة السباحة بشكل منتظم، وتقلل فرص الإصابة بالأرق.

-تحد من تعرضك بالإصابة بالألم الجسم:

تساعد فى تحسين اللياقة البدنية وتقليل الآلام المزمنة الناتجة عن بعض الأمراض، مثل التهاب المفاصل والألم العضلي الليفي.