فابريجاس يكشف وجهته المقبلة بعد الاعتزال

ياسر رشاد - القاهرة - كشف النجم الإسباني سيسك فابريجاس عن وجهته المقبله بعد اعلانه اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، مساء اليوم السبت، وبعد لحظات من إعلانه تعليق حذائه نهائيًا.

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أعلن فابريجاس اعتزاله كرة القدم عن عمر 36 عامًا، وذلك في بيان رسمي اليوم من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي من خلاله كشف عن وجهته المقبله قي عالم الرياضة وكرة القدم.

فابريجاس يتجه للتدريب عبر فريق كومو

أكد فابريجاس أنه بعد مسيرة استمرت لمدة 20 عام داخل الملاعب، قرر عدم الابتعاد عنها والتواجد خارج الخطوط البيضاء وبداية مسيرة تدريبيه مع الفريق الذي نشأ فيه.

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أنه سيضع حد لمسيرته الرياضية التي استمرت 20 عامًا، وكشف من خلال البيان الرسمي عن خطوته المقبله بعد اعتزال اللاعب، وأنه سيكون مديرًا فنيًا لنادي كومو الإيطالي.

بيان فابريجاس بشأن الاعتزال

وقال سيسك فابريجاس في بيان رسمي: "ليس كل شيء محزنًا بالنسبة لي، وبالرغم من اعتزالي لكنني سأعبر الآن الخط الأبيض وأبدأ بتدريب فريقي كومو الإيطالي، النادي الذي أحبه والمشروع الذي كنت أكثر حماسة بشأنه، فهو الوحيد الذي فاز بقلبي منذ اللحظة الأولى، وجاء لي في الوقت المثالي، سأتمسك بتلك الفرصة بكلتا يدي".

اختتم فابريجاس: "أنه بعد 20 عامًا مليئة بالتضحية والتفاني والفرح وكانت لا تصدق، حان الوقت لنقول شكرًا ووداعًا للعبة الجميلة، لقد أحببت كل دقيقة".

نادي كومو فريق فابريجاس الجديد

ينافس نادي كومو في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، وأنهى الموسم الماضي في المركز الثالث عشر من الترتيب برصيد 47 نقطة، وحقق بقاءه بدوري الدرجة الثانية قبل جولتين من النهاية، بفارق 7 نقاط عن نادي بريشيا الذي هبط لدوري الدرجة الثالثة.

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