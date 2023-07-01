اتحاد الكرة يعلن حكم مباراة الأهلي وفيوتشر

ياسر رشاد - القاهرة - أسند الاتحاد المصري لكرة القدم القيادة التحكيمية لمباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري المصري إلى الحكم الدولي محمود البنا.

يواجه الأهلي نظيره فيوتشر في الثامنة والنصف مساء الغد الأحد على ملعب استاد الأهلي we السلام في خضم مؤجلات الجولة 24 من عمر البطولة المحلية.

وأعلن اتحاد الكرة الطاقم التحكيمي لمباراة الأهلي وفيوتشر وجاء كالتالي محمود البنا حكم ساحة ويعاونه أحمد توفيق طلب ويوسف البساطي كحكمي راية ويتواجد أحمد حمدي كحكم رابع، وخالد الغندور على تقنية الـ var وأحمد صلاح مساعدًا له.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة ومؤجل له 5 مباريات ويأتي فيوتشر في المركز الثالث برصيد 57 نقطة حصدها من 31 مباراة بالدوري المصري .

وتذاع مباراة الأهلي وفيوتشر بالجولة الـ 24 المؤجلة ببطولة الدوري العام المصري على شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة.

وفاز الأهلي على فريق البنك الأهلي بثلاثية نظيفة في لقاء الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، علمًا بأن الأهلي لديه 5 مباريات مؤجلة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة ويسبقه فيوتشر في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة.

ويشهد قاع جدول المسابقة صراعًا شرسًا بين أندية عدة ابتداءً من المركز الثاني عشر والذي يوجد فيه الإسماعيلي وصولًا إلى حرس الحدود الذي يتذيل الترتيب وتأكد هبوطه بشكل رسمي.