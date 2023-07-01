ياسر رشاد - القاهرة - أعلن النجم الإسباني الدولي السابق سيسك فابريجاس لاعب برشلونة وآرسنال السابق، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، وذلك في بيان رسمي أصدره اللاعب قبل قليل.

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وكشف فابريجاس صاحب الـ 36 عامًا، أنه سيضع حد لمسيرته الرياضية التي استمرت 22 عامًا، وكشف من خلال البيان الرسمي عن خطوته المقبله بعد اعتزال اللاعب، وأنه سيكون مديرًا فنيًا لنادي كومو الإيطالي.

فابريجاس يعلن اعتزاله كرة القدم

وكتب فابريجاس: "لقد حان الوقت ببالغ الحزن أن أعلق حذاء اللعب الخاص بي".

وتابع فابريجاس: "من الأيام الأولى لي في برشلونة وأرسنال وبرشلونة مرة أخرى وتشيلسي وموناكو وكومو ، سأعتز بهم جميعًا".

وأضاف سيسك: "من رفع كأس العالم ، واليورو ، إلى الفوز بكل شيء في إنجلترا وإسبانيا وجميع الألقاب الأوروبية تقريبًا ، كانت رحلة لن أنساها أبدًا".

وأشار اللاعب الاسباني المعتزل: "كل من ساعدني وزملائي في الفريق والمدربين والمدراء والرؤساء والمالكين والمشجعين ووكيلي.. وإلى جميع أفراد عائلتي ، من والديّ وأختي إلى زوجتي وأولادي ، أعتز بنصائحكم وإرشاداتكم وتوجيهاتكم. إلى خصومي الذين حاولوا ضربي ، أشكركم على تقويتي".

أكمل فابريجاس من خلال بيانه: "لقد كان بالفعل أكثر من يستحق العناء مع كل الذكريات الرائعة والأصدقاء الذين صنعتهم في طريقي".

وأشار إلى أنه تعلم أيضًا 3 لغات خلال مسيرته الاحترافيه، وأصبح أكثر تعاطفًا وحكمة من خلال رحلاته الكروية، وأنه قد عاش تجارب لم يكن سيفكر فيها مطلقًا خلال مليون عام حتى لو أنه كان قريب منها".

وقال فابريجاس: "ليس كل شيء حزينًا على الرغم من أنني سأعبر الآن الخط الأبيض، لكني سأبدأ بتدريب فريقي كومو الإيطالي النادي والمشروع الذي كان أكثر حماسة بشأنهما، والذي فاز بقلبي منذ اللحظة الأولى وجاء إلي في الوقت المثالي في مسيرتي، سوف اتمسك بتلك الفرصة بكلتا يدي".

واختتم فابريجاس: "لذلك بعد 20 عامًا لا تصدق مليئة بالتضحية والتفاني والفرح ، حان الوقت لنقول شكرًا وداعًا للعبة الجميلة، أحببت كل دقيقة، سيسك".

كان فابريجاس أحد أفضل لاعبي وسط الملعب في تاريخ منتخب إسبانيا، وكان ضمن الجيل الذهبي الفائز بكأس العالم 2010 وكأس أمم أوروبا 2012.

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