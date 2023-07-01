الأهلي يختتم استعداداته لمباراة فيوتشر

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي استعداداته لمباراة فيوتشر، التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غد الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وخاض الفريق مرانه على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة للاعبين لوضع الترتيبات الفنية الخاصة بالمباراة.

وقاد أندرياس إندويا، مخطط أحمال الفريق، تدريبات بدنية متنوعة وفقًا للبرنامج التدريبي، قبل أن يستكمل الجميع فقرات المران الذي شهد عودة اللاعبين الذين حصلوا على راحة من مران الأمس.

وشهد المران تدريبات تخصصية متنوعة وتقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.

وكان الفريق قد حقق الفوز على فريق البنك الأهلي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الماضية من بطولة الدوري الممتاز.

أسند الاتحاد المصري لكرة القدم القيادة التحكيمية لمباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري المصري إلى الحكم الدولي محمود البنا.

يواجه الأهلي نظيره فيوتشر في الثامنة والنصف مساء الغد الأحد على ملعب استاد الأهلي we السلام في خضم مؤجلات الجولة 24 من عمر البطولة المحلية.

وأعلن اتحاد الكرة الطاقم التحكيمي لمباراة الأهلي وفيوتشر وجاء كالتالي محمود البنا حكم ساحة ويعاونه أحمد توفيق طلب ويوسف البساطي كحكمي راية ويتواجد أحمد حمدي كحكم رابع، وخالد الغندور على تقنية الـ var وأحمد صلاح مساعدًا له.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة ومؤجل له 5 مباريات ويأتي فيوتشر في المركز الثالث برصيد 57 نقطة حصدها من 31 مباراة بالدوري المصري .

وتذاع مباراة الأهلي وفيوتشر بالجولة الـ 24 المؤجلة ببطولة الدوري العام المصري على شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة.

وفاز الأهلي على فريق البنك الأهلي بثلاثية نظيفة في لقاء الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.