مران الأهلي.. قياسات عضلية لأكرم توفيق

ياسر رشاد - القاهرة - واصل أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تنفيذ فقرات برنامج التأهيل الذي يخضع له منذ إجراء جراحة الرباط الصليبي في وقت سابق.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، أن أكرم توفيق خضع لقياسات عضلية متقدمة وجاءت نتيجتها إيجابية للغاية، وهو ما يتزامن مع تقدمه بشكل كبير في برنامج التأهيل البدني تمهيدًا للعودة بشكل تدريجي للمشاركة بالمباريات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أبو عبلة أن اللاعب يخوض مرحلة مهمة في برنامج العلاج تتضمن تدريبات خاصة بالجيم إلى جانب فقرات بدنية محددة في الملعب.

وخاض الفريق مرانه مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة قبل الدخول بمعسكر مغلق، استعدادًا لمباراة فيوتشر التي تقام مساء غد الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

أسند الاتحاد المصري لكرة القدم القيادة التحكيمية لمباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري المصري إلى الحكم الدولي محمود البنا.

يواجه الأهلي نظيره فيوتشر في الثامنة والنصف مساء الغد الأحد على ملعب استاد الأهلي we السلام في خضم مؤجلات الجولة 24 من عمر البطولة المحلية.

وأعلن اتحاد الكرة الطاقم التحكيمي لمباراة الأهلي وفيوتشر وجاء كالتالي محمود البنا حكم ساحة ويعاونه أحمد توفيق طلب ويوسف البساطي كحكمي راية ويتواجد أحمد حمدي كحكم رابع، وخالد الغندور على تقنية الـ var وأحمد صلاح مساعدًا له.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة ومؤجل له 5 مباريات ويأتي فيوتشر في المركز الثالث برصيد 57 نقطة حصدها من 31 مباراة بالدوري المصري .

وتذاع مباراة الأهلي وفيوتشر بالجولة الـ 24 المؤجلة ببطولة الدوري العام المصري على شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة.

وفاز الأهلي على فريق البنك الأهلي بثلاثية نظيفة في لقاء الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.