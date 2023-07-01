نادي النادي يحتفل بعيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو

ياسر رشاد - القاهرة - تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

قامت إدارة نادي النادي فرع ٦ أكتوبر، بتنظيم إحتفالية فنية كبيرة، بمناسبة عيد الاضحى المبارك وتزامنا مع ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، والتي تضمنت عدداً من الفقرات المتنوعة، بحضور المطرب أدهم سليمان والمطربة آية عقيل.

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شهد الحفل حضور الاستاذ خالد خلاف عضو مجلس الأمناء والأستاذ الدكتور عبداللطيف صبحي عضو مجلس الأمناء، والأستاذ أحمد عادل المدير التنفيذي وعدداً من الشخصيات الرياضية والصحفية.

يأتي ذلك في إطار اهتمام مجلس الأمناء برئاسة المهندس محمد مختار الرشيدي بتقديم خدمات مميزة وأنشطة ثقافية وفنية وترفيهية متنوعة تليق بأسم النادي وأعضاءه، وذلك ضمن توجيهات الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

التنمية الشبابية بالجزيرة يواصل احتفالاته بعيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو

وفي نفس السياق و بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يواصل مركز التنمية الشبابية بالجزيرة "مركز شباب الجزيرة سابقًا ' رابع أيام العيد، احتفالاته بعيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو

يأتي هذا تحت إشراف لجنة وزارة الشباب والرياضة المشرفة على المركز برئاسة اللواء إسماعيل الفار، وكيل أول الوزارة، والمدير التنفيذي لقطاع الشباب

وعلي مدار اليوم نظم مركز التنمية الشبابية بالجزيرة عدد من الفاعليات الاحتفالية بجميع الانشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية لإسعاد الأعضاء

ويختتم اليوم بحفل غنائي كبير يحيه نخبة من نجوم الغناء فى مصر علي المسرح الروماني ابتهاجًا بعيد الاضحي وذكري ثورة 30 يونيو.

ورفع مركز التنمية الشبابية بالجزيرة حالة الطوارئ القصوي خلال أسبوع العيد وقام شريف منصور المدير التنفيذي للمركز بعمل برنامج خاص للاعضاء من أجل الاستمتاع بإجازة العيد وتوفير كل سبل الراحة للأعضاء والزايرين

وحرصت اللجنة المشرفة علي المركز برئاسة اللواء إسماعيل الفار علي المتابعة المستمرة لسير الانشطة طوال الاسبوع بالإضافة الي التواجد المستمر للمدير التنفيذي داخل المركز طوال اجازة العيد لتذليل جميع الصعوبات أمام الأعضاء من اجل الاستمتاع باجازة العيد من أجل تفعيل مبادرة العيد أحلي داخل مراكز الشباب التي اطلقتها وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي

يأتي ذلك في إطار حرص مركز التنمية الشبابية بالجزيرة من خلال إدارة العلاقات العامة والاعلام علي خدمات مميزة وأنشطة ثقافية وفنية وترفيهية متنوعة تليق بالمركز وأعضاءه، وذلك ضمن توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.