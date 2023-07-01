جونزاليس ثاني الراحلين عن النصر السعودي رسميًّا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رحيل اللاعب الإسباني الفارو جونزاليس مدافع الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، ليكون ثاني اللاعبين الراحلين خلال دقائق.

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تعاقد النصر مع الفارو جونزاليس في صفقة انتقال حر في شهر أغسطس الماضي، قادمًا من فريق مارسيليا الفرنسي، ليرحل بعد قضاء موسم واحد فقط مع الفريق.

النصر يعلن رحيل الفارو جونزاليس:

عقد الفارو جونزاليس مع النصر كان لمدة موسم واحد فقط مع خيار التمديد لموسم إضافي في حال موافقة اللاعب على ذلك، لكن إدارة العالمي قررت رحيل اللاعب دون تفعيل بند التجديد لرغبتها في ضم لاعب آخر.

أعلن نادي النصر من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، توجيه الشكر للاعب الإسباني الفارو جونزاليس مدافع الفريق الأول، وكتب على الصورة: "شكرًا ألڤارو.. نتمنى لك التوفيق".

النصر يعلن رحيل "لويس جوستافو":

أعلن نادي النصر قبل دقائق أيضًا رحيل اللاعب البرازيلي لويس جوستافو عن خط وسط الفريق، إذْ وجَّه الشكر للاعب وعلى ما قدَّمه للفريق خلال الفترة الماضية، وعلَّق قائلًا: "لويس جوستافو.. شكرًا لك، أمنياتنا لك بالتوفيق".

وتعاقد أصفر الرياض مع لويس جوستافو مع بداية الموسم الماضي، بعقد ممتد لمدة موسم واحد فقط مع قابلية التجديد لموسم إضافي، لكن لم يتم الاتفاق حول التجديد النهائي، وعقب رفض النصر التمديد سيتكلف النادي تسديد مبلغ 200 ألف دولار، بعد قرار عدم استمراره، وفقًا لبند في عقده.

ليكون الفارو جونزاليس هو ثاني اللاعبين الراحلين عن العالمي خلال دقائق، اليوم السبت، تمهيدًا لإعلان التعاقد مع ثنائي محترف جديد قبل معسكر الفريق في اليابان استعدادًا للبطولة العربية والموسم المقبل.

يستعد النصر لإعلان التعاقد مع اللاعب الكرواتي مارسيل بروزوفيتش والنجم المغربي حكيم زياش خلال الساعات القليلة المقبلة، كما أكدت تقارير أن العالمي نجح في إقناع اللاعب فوفانا نجم لانس الفرنسي بالانتقال للدوري السعودي بداية من الموسم المقبل.

في سياق متصل، يتواجد النصر في المجموعة الثالثة من منافسات البطولة العربية للأندية، والتي تضم كل من أندية الشباب السعودي والزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي.

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