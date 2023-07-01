شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتقدم على الاتحاد بهدف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة حرس الحدود والاتحاد السكندرى، التي تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتقدم الحرس بهدف دون رد.

وسجل مصطفى جمال، لاعب الحرس، هدف التقدم لفريقه فى شباك زعيم الثغر بالدقيقة 42 من عمر اللقاء، بتسديدة صاروخية.

ويضم تشكيل حرس الحدود كلاً من: حراسة المرمى: محمد فوزي، خط الدفاع: مؤمن عوض وخالد سامي وإبراهيم القاضي وإسلام عبداللاه، خط الوسط: حامد الجابري ومصطفى جمال واحمد فيلكس وإسلام جمال وايمانويل، خط الهجوم: فالنتين.

وعلى مقاعد البدلاء: كريم عماد ومحمد رضا وغريب ياسر وأحمد قاسم ورمزي خالد ومحمود ممدوح وأحمد داوود ومصطفى زيكو وعمر بسام.

فيما ضم تشكيل الاتحاد كلاً من: حراسة المرمى: المهدي سليمان، خط الدفاع: مصطفى إبراهيم وخالد صبحي وصبري رحيل وعمار حمدي، خط الوسط: خالد الغندور ومحمود عبدالعزيز وإسلام عبدالنعيم ومحمد محمود وناصر ناصر، خط الهجوم: مابولولو.

وعلى مقاعد البدلاء: عمرو خليل وميسي وإبراهيم حسن ومحمد فارس وعموري ومورو ساليفو ومحمد محمود وأحمد فهد ومحمد صالح.

ويقبع حرس الحدود في المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 20 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق 4 انتصارات وثمانية تعادلات وخسر 19 مرة وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكهم 41 هدفا.

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الثامن برصيد 41 نقطة جمعها من 31 مباراة، حيث فاز فى 12 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 13 مباراة، سجل لاعبو زعيم الثغر 33 هدفا واستقبلت شباكهم 35 هدفا.