شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يعلن رحيل حمدى فتحى إلى الوكرة القطرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الإعلامي أحمد شوبير رحيل حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الفريق إلى نادي الوكرة القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد مفاوضات دامت خلال الفترة الماضية.

ونشر الإعلامي أحمد شوبير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": انتهت تماما صفقة انتقال حمدي فتحي إلى الوكرة القطرى وغالبا سيكون في الدوحة غدا لإجراء الكشف الطبي.