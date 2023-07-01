شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يعلن رحيل حمدى فتحى إلى الوكرة القطرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الإعلامي أحمد شوبير رحيل حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الفريق إلى نادي الوكرة القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد مفاوضات دامت خلال الفترة الماضية.
ونشر الإعلامي أحمد شوبير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": انتهت تماما صفقة انتقال حمدي فتحي إلى الوكرة القطرى وغالبا سيكون في الدوحة غدا لإجراء الكشف الطبي.
واتفق مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم في الوكرة القطري على تأجيل سفر حمدي فتحي إلى قطر لحين الانتهاء من مباراة الفريق الأحمر أمام منتخب السويس فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر، ودارت سلسلة مكثفة من المفاوضات بين مسئولي الناديين خلال الأيام الماضية قبل أن يتم الاتفاق على كافة البنود الخاصة بعقود بيع اللاعب، ومنها الاتفاق على وضع بعض البنود الإضافية بالعقد تمنح الأهلي مبالغ مالية، بخلاف الحصول على نسبة 20% من عائد بيع الوكرة القطري لحمدي فتحي في المستقبل.
يذكر أن إنبي يحق له الحصول على نسبة 20% من عائد بيع حمدي فتحي من الأهلي إلى الوكرة القطري، يخصم منها مبلغ 30 مليون جنيه قيمة شراء الأهلي لصفقة حمدي فتحي من إنبي في بداية عام 2019، حيث من المتوقع أن تتراوح نسبة إنبي ما بين 400 و450 ألف دولار.
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