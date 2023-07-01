شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يوضح فى بيان رسمى موقفه تجاه أمينة عرفى بطلة العالم للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الاتحاد المصري للاسكواش، برئاسة عاصم خليفة، بيانا رسميا لتوضيح ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول بطولة العالم للناشئين والناشئات بأستراليا 2023، خاصة فيما بتعلق باللاعبة أمينة عرفي حاملة اللقب عن النسخة الأخيرة، حيث رفض الاتحاد وجود تواصل بين اللاعبة ووالدها أو الإقامة معه خلال منافسات البطولة. وجاء نص بيان اتحاد الاسكواش كالتالي: بيان من الاتحاد المصري للاسكواش بشأن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول بطولة العالم للناشئين والناشئات بأستراليا 2023.. في ضوء ما أثير علي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقديم والدة اللاعبة أمينة عرفي بطلة العالم للاسكواش عن بطولة العالم للناشئين والناشئات بأستراليا 2023.

بداية نود أن نوضح أن بطولة العالم للناشئين للفردي والفرق هي بطولة مدرجة ضمن أجندة الاتحاد الدولي للاسكواش ويشرف على تنظيمها مع الدولة المنظمة للبطولة ويتم المشاركة فيها من قبل الاتحادات الوطنية المشاركة بنشاط الاتحاد الدولي في كل دولة ويمثل اللاعبين المشاركين في البطولة بلادهم، وهي من البطولات التي لا يسمح فيه أن يقوم اللاعب بتسجيل اسمه ولكن لا بد من أن يكون تسجيل أسماء اللاعبين واللاعبات من قبل اتحاد الدولة.

وتعد البطولة واحدة من البطولات التي لها قدر كبير من الأهمية بالنسبة للاتحاد المصري للاسكواش والتي يقوم فيها باستعدادات خاصة للحفاظ على اللقب، حيث حصل لاعبو المنتخب الوطني المصري على المراكز الأولى بصفة دائمة سواء للفردي أو للفرق لسنوات طويلة منذ أكثر من 12 سنة، وتربّع أبناؤنا الناشئون والناشئات على عرش اللعبة بفضل الله وبفضل الإعداد والاستعداد الجيد.

وتقام البطولة هذا العام في أستراليا بمدينة ملبورن، ونظرا لبُعد المسافة وتغير التوقيتات سيكون وصول البعثة قبل موعد البطولة بأربعة أيام لضمان استقرار اللاعبين والتكيف مع فرق التوقيت مع جهازهم الفني.

قام الاتحاد بالتنسيق مع الجهاز الفني باختيار عدد 38 لاعبا ولاعبة من مختلف الأندية المصرية المشاركة بنشاط الاتحاد للمشاركة في التصفيات المؤهلة للاشتراك في بطولة العالم والتي استمرت لمدة 3 أسابيع على مدار 137 مباراة، وعلى أثرها تم اختيار عدد 12 لاعبا ولاعبة من افضل العناصر لتمثيل منتخب مصر في البطولة وإخطار الأندية بأسماء اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة والتأكيد على الأندية بالشروط الخاصة بالمشاركة وضرورة قيام اللاعبين بالتركيز والالتزام بتعليمات الاتحاد والجهاز الفني للمنتخب وعدم السماح بسفر أي مدرب من خارج الجهاز الفني للمنتخب بالإضافة إلى التنبيه على السادة أولياء أمور اللاعبين باتباع التعليمات الخاصة من الجهاز الفني في ضوء اختصاصات ومسئولية الاتحاد الفنية والإدارية في تنظيم شئون اللعبة على مستوي المشاركات الداخلية والخارجية ولتحقيق الهدف المنشود والحصول على البطولة ورفع العلم المصري في المحافل الدولية.

وفي ضوء ما تقدم قام الجهاز الفني بوضع خطة تدريبية تهدف لزيادة تركيز اللاعبين واللاعبات وتأهليهم فنيا وبدنيا من خلال برامج تدريب ومنافسات متميزة

وعلي جانب أخر ومن خلال مسئولية الاتحاد الفنية والإدارية والتنسيقية قبل سفر البعثة قام الاتحاد بعقد اجتماع بحضور جميع أولياء أمور اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة ومندوبين الأندية ومندوبين من وزارة الشباب والرياضة لشرح كافة التعليمات والالتزامات الخاصة بالسفر لوضع ضوابط محددة تسري على جميع أفراد البعثة وتحقق العدالة والمساواة بين جميع اللاعبين واللاعبات وهي إجراءات فنية وإدارية وتربوية على المستوى الرياضي تجنب المصلحة الشخصية وتُعلي تحقيق المصلحة العامة للعبة في الحصول علي اللقب والحفاظ على هيبة قرارت الاتحاد والذي يمثل جزءا من المنظومة الرياضية بالدولة المصرية.

وقد تم شرح كل الخطوات الفنية لتعليمات السفر وتمت الموافقة على هذه الشروط والتعليمات من جميع أعضاء البعثة واولياء الأمور (بعدد 11 لاعبا ولاعبة) عدا ولي أمر اللاعبة الأولى على التصنيف/ أمينة عرفي، حيث رفضت أسرتها الموافقة على التعليمات، بعد أن قام بالتوقيع عليها جميع أسر اللاعبين واللاعبات الآخرين، الأمر الذي وضع مجلس الإدارة في حرج شديد ويضعف موقفه في تطبيق شروط موحدة تسري على الجميع، حيث إن اللاعبين عندما تعرضوا لهذا الموقف قد تسرب لهم الشعور بالإحباط وعدم المساواة والتفرقة لما وجدوه من تعنت من أسرة اللاعبة رغم انضمام من هو أصغر منها سناً وموافقتهم على الشروط كاملة، وهو الأمر الذي سوف يضع الاتحاد المصري للاسكواش في مأزق أكبر، حيث إنه من الممكن في هذا التوقيت ألا يستجيب باقي اللاعبين وقد يقومون بعدم الالتزام بأي من التعليمات، الأمر الذي يهدد بعدم الحصول على نتائج إيجابية مع عدم الاحتفاظ بالريادة التي كنا نعتادها ومستعدون لها، وذلك من اجل استثناء واحد فقط يتم التضحية بكامل الفريق نتيجة رغبة ولي أمر اللاعبة، على الرغم من أن الاتحاد يقدر اللاعبة كأحد أبناء مصر وهي في حقيقة الأمر لا تحتاج إلى ذلك، حيث إنها متميزة جدا، ولكننا نسعى أن يكون لمصر فريق كامل متميز يحصل على بطولة الفرق ويرفع علم مصر في هذه البطولة المهمة.

بالإضافة إلى أن الجهاز الفني للمنتخب سوف يفقد السيطرة على مجريات الأمور في حالة عدم تنفيذ تعليماته، وذلك لعدم تحكمه في مجريات البعثة في أستراليا حال عدم توافق الجميع على نفس الشروط ونفس التعليمات، مما يتسبب في حدوث مشكلات إدارية أكبر قبل السفر بفترة قليلة.

هذا وقد قام الاتحاد بمخاطبة ولي الأمر بخطاب رسمي للالتزام بالتعليمات المقررة على جميع أفراد البعثة بدون أي استثناءات ويتوفر فيها مبدأ تكافؤ الفرص، وموافاتنا برد كتابي وحتى الآن لم تتم موافاة الاتحاد بأي رد، بل تم عمل حملة وشكاوى واستغاثة على وسائل التواصل الاجتماعي.

هذا ويؤكد الاتحاد المصري للاسكواش بأنه يقدر كافة اللاعبين وأولياء الأمور ومنظومة الاسكواش المصري، وأنه على مسافة واحدة من جميع أبنائنا اللاعبين واللاعبات ويستحيل التمييز بينهم، وإنما يتم التعامل معهم من خلال وضع النظم التربوية والرياضية المفهومة والمعروفة في المجتمع الرياضي، حيث إن استثناء أحد اللاعبين يعني انهيار الفريق بالكامل وعدم مصداقية الاتحاد تجاه أولياء الأمور واللاعبين والضرب بعرض الحائط بجميع التعليمات التي قد تم التوقيع عليها والتي تؤدي لعدم ضمان النتائج.

ويدعو الاتحاد جميع منتسبي منظومة الاسكواش المصرية إلى ضرورة التكاتف والتعاون مع الاتحاد لتطبيق التعليمات التي تضع قدراً كبيراً من المساواة لكافة الأطراف المشاركة في البعثة ويساهم في استمرار نجاح منظومة الاسكواش المصري عالمياً وإعلاء مصلحة الوطن، وعدم الانسياق إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في تقديم استغاثة من تطبيق تعليمات فنية وتربوية رياضية على الجميع في ظاهرة جديدة على الوسط الرياضي المصري.