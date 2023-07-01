ميكالى يعلن تشكيل المنتخب الأولمبى أمام الجابون فى أمم أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، التشكيل الرسمي للفراعنة لمواجهة نظيره الجابونى، في الحادية عشرة مساء اليوم السبت، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: حمزة علاء.

في خط الدفاع: محمد طارق - محمد مغربي – حسام عبد المجيد – محمد حاتم سكر.

في خط الوسط: محمود جهاد – أحمد نبيل كوكا – محمود صابر.

في خط الهجوم: أحمد عاطف قطة – أسامة فيصل - إبراهيم عادل.

ويحتل المنتخب الأولمبي صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متساويًا مع منتخب النيجر الذي يملك نفس الرصيد من النقاط، ويحتاج المنتخب الأولمبي للفوز على نظيره الجابوني في مباراة الليلة، وبفارق أهداف، كي يتفادى الدخول في حسابات معقدة مع منتخب النيجر.

ويتطلع المنتخب الأولمبي، بقيادة مديره الفنى البرازيلى ميكالى، إلى مواصلة نتائجه الطيبة والاحتفاظ بالصدارة، ويولى اهتماما كبيرا بالجابون دون النظر إلى نتائج المنافس لحجز بطاقة التاهل الرسمي إلى دور الأربعة خاصة أن أي نتيجة إيجابية تحسم تأهل المنتخب الأوليمبي إلى الدور التالي مباشرة.

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين؛ المجموعة الأولى تضم: المغرب وغانا وغينيا والكونغو، والمجموعة الثانية: مصر ومالى والجابون والنيجر، ويتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب، والخاسران على المركز الثالث للتاهل للأولمبياد.