شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس يقتنص نقطة التعادل من الاتحاد السكندرى 2 / 2 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق حرس الحدود مع الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل مصطفى جمال، لاعب الحرس، هدف التقدم لفريقه فى شباك زعيم الثغر بالدقيقة 42 من عمر اللقاء، بتسديدة صاروخية، وفى الدقيقة 74 سجل مابولولو هدف التعادل للاتحاد السكندرى، ثم سجل إبراهيم حسن هدف التقدم لزعيم الثغر فى الدقيقة 80، وفى الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع سجل محمد ممدوح هدف التعادل لحرس الحدود.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد السكندرى للنقطة 42 فى المركز السابع، بعدما خاض 32 مباراة، فاز فى 12 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 13 مباراة، سجل لاعبو زعيم الثغر 35 هدفا واستقبلت شباكهم 37 هدفا. فيما وقع حرس الحدود في المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 21 نقطة بعدما لعب 32 مباراة حقق 4 انتصارات 9 تعادلات وخسر 19 مرة وسجل لاعبوه 18هدفا وتلقت شباكهم 43 هدفا. وضم تشكيل حرس الحدود كلاً من: حراسة المرمى: محمد فوزي، خط الدفاع: مؤمن عوض وخالد سامي وإبراهيم القاضي وإسلام عبداللاه، خط الوسط: حامد الجابري ومصطفى جمال واحمد فيلكس وإسلام جمال وايمانويل، خط الهجوم: فالنتين.

وعلى مقاعد البدلاء: كريم عماد ومحمد رضا وغريب ياسر وأحمد قاسم ورمزي خالد ومحمود ممدوح وأحمد داوود ومصطفى زيكو وعمر بسام.

فيما ضم تشكيل الاتحاد كلاً من: حراسة المرمى: المهدي سليمان، خط الدفاع: مصطفى إبراهيم وخالد صبحي وصبري رحيل وعمار حمدي، خط الوسط: خالد الغندور ومحمود عبد العزيز وإسلام عبد النعيم ومحمد محمود وناصر ناصر، خط الهجوم: مابولولو.

وعلى مقاعد البدلاء: عمرو خليل وميسي وإبراهيم حسن ومحمد فارس وعموري ومورو ساليفو ومحمد محمود وأحمد فهد ومحمد صالح.