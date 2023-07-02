جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة اليوم السبت 1/ 7/ 2023

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم، السبت، الموافق 1/ 7/ 2023 مباراة واحدة فى مسابقة الدورى الممتاز، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر المسابقة، بين حرس الحدود والاتحاد السكندرى، على استاد برج العرب، ونجح مابولولو مهاجم زعيم الثغر فى رفع رصيد أهدافه بعدما سجل فى شباك الحرس، وجاء ترتيب هدافى الدورى بعد مباراة اليوم كالتالى:



جدول ترتيب الهدافين

الحرس يقتنص نقطة التعادل من الاتحاد السكندرى 2 / 2 فى الدورى

تعادل فريق حرس الحدود مع الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل مصطفى جمال، لاعب الحرس، هدف التقدم لفريقه فى شباك زعيم الثغر بالدقيقة 42 من عمر اللقاء، بتسديدة صاروخية، وفى الدقيقة 74 سجل مابولولو هدف التعادل للاتحاد السكندرى، ثم سجل إبراهيم حسن هدف التقدم لزعيم الثغر فى الدقيقة 80، وفى الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع سجل محمد ممدوح هدف التعادل لحرس الحدود.