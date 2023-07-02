15 دقيقة.. المنتخب الأولمبى يبحث عن الهدف الأول أمام الجابون

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من زمن مباراة المنتخب الأولمبي ونظيره الجابوني، وما زال التعادل السلبي سيد الموقف، في اللقاء الذي يجمع المنتخبين، على استاد طنجة بالمغرب، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

بدأ المنتخب الأولمبى بقيادة ميكالى، اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: حمزة علاء، وخط الدفاع: محمد طارق - محمد مغربي – حسام عبد المجيد – محمد حاتم سكر، وخط الوسط: محمود جهاد – أحمد نبيل كوكا – محمود صابر، وفي الهجوم: أحمد عاطف قطة – أسامة فيصل - إبراهيم عادل".

بينما اعتمد أعلن إبيلا ساتورنين، المدير الفني لمنتخب الجابون الأولمبي، على تشكيل مكون من: "حراسة المرمى: فرانسيس بيكال، وخط الدفاع: جرايج أوريت، يوري مبولا، ليفي نيدوتومي، وأيدلاين ماتوتى، وفي الوسط: جيرمي موسانجو، فلوريس ديجافي، ميشاك ميالا، والهجوم: روي مبونجي، ساماكي باجناما، وجيرمي توركي".

ويحتل المنتخب الأولمبي صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، قبل لقاء اليوم، متساويًا مع منتخب النيجر الذي يملك نفس الرصيد من النقاط، ويحتاج المنتخب الأولمبي للفوز على نظيره الجابوني في مباراة الليلة، أو التعادل لضمان التأهل رسميا لنصف النهائي.