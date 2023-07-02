شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 1/7/2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، جاء في مقدمتها انتهاء الدوري الممتاز 26 يوليو رسميا، وغزل المحلة يقرر توجيه الشكر لـ رضا شحاتة وتعيين خالد عيد مديرا فنيا، ورابطة الأندية تعلن موعد نهائي كأس الرابطة بين المصرى وسيراميكا 22 يوليو.

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، برئاسة عامر حسين، انتهاء بطولة الدوري الممتاز يوم 26 يوليو بشكل رسمي.

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، برئاسة عامر حسين، إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك يوم 13 يوليو باستاد القاهرة الدولي فى الساعة الثامنة والنصف مساءً.