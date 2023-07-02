المنتخب الأولمبى يكثف محاولاته للتقدم على الجابون بعد 30 دقيقة

القاهرة - سامية سيد - ما زالت محاولات المنتخب الأولمبي بحثا عن الهدف الأول أمام نظيره الجابوني، بعد مرور 30 دقيقة، في اللقاء الذي يجمع المنتخبين، على استاد طنجة بالمغرب، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

جاءت أخطر المحاولات للمنتخب الأولمبي بعد تسديدة من محمود صابر من خارج منطقة الجزاء جهة اليسار أمسك بها الحارس فرانكويس بيكالي من يمين مرماه.