شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يكثف محاولاته للتقدم على الجابون بعد 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر
جاءت أخطر المحاولات للمنتخب الأولمبي بعد تسديدة من محمود صابر من خارج منطقة الجزاء جهة اليسار أمسك بها الحارس فرانكويس بيكالي من يمين مرماه.
بدأ المنتخب الأولمبى بقيادة ميكالى، اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: حمزة علاء، وخط الدفاع: محمد طارق - محمد مغربي – حسام عبد المجيد – محمد حاتم سكر، وخط الوسط: محمود جهاد – أحمد نبيل كوكا – محمود صابر، وفي الهجوم: أحمد عاطف قطة – أسامة فيصل - إبراهيم عادل".
بينما اعتمد أعلن إبيلا ساتورنين، المدير الفني لمنتخب الجابون الأولمبي على تشكيل مكون من: "حراسة المرمى: فرانسيس بيكال، وخط الدفاع: جرايج أوريت، يوري مبولا، ليفي نيدوتومي، وأيدلاين ماتوتى، وفي الوسط: جيرمي موسانجو، فلوريس ديجافي، ميشاك ميالا، والهجوم: روي مبونجي، ساماكي باجناما، وجيرمي توركي".
ويحتل المنتخب الأولمبي صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، قبل لقاء اليوم، متساويًا مع منتخب النيجر الذي يملك نفس الرصيد من النقاط، ويحتاج المنتخب الأولمبي للفوز على نظيره الجابوني في مباراة الليلة، أو التعادل لضمان التأهل رسميا لنصف النهائي.
ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين؛ المجموعة الأولى تضم: المغرب وغانا وغينيا والكونغو، والمجموعة الثانية: مصر ومالى والجابون والنيجر، ويتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.
وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب، والخاسران على المركز الثالث للتأهل للأولمبياد.
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