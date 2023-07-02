طرد لاعب الجابون أمام المنتخب الأولمبى في الدقيقة 40

القاهرة - سامية سيد - تعرض لاعب الجابون روي مبونجي للطرد في الدقيقة 40 أمام المنتخب الأولمبي في اللقاء الذي يجمع المنتخبين، على استاد طنجة بالمغرب، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

ونال مبونجي بطاقة صفراء ثانية وطرد من نصيب روي مبونجي لاعب الجابون بعد تدخل قوي على أحمد عاطف.