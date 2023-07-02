شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 1 /7 /2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 1/7/2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، والتي جاء في مقدمتها: شوبير يعلن رحيل حمدى فتحى إلى الوكرة القطرى، وقمة الأهلي والزمالك فى بطولة الدوري 13 يوليو باستاد القاهرة رسميًا، انتهاء الدوري الممتاز 26 يوليو رسميا، وغزل المحلة يقرر توجيه الشكر لرضا شحاتة وتعيين خالد عيد مديرًا فنيًا، ورابطة الأندية تعلن موعد نهائي كأس الرابطة بين المصرى وسيراميكا 22 يوليو.
أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، برئاسة عامر حسين، انتهاء بطولة الدوري الممتاز يوم 26 يوليو بشكل رسمي.
اتحاد الكرة يفتح باب القيد الصيفى 27 يوليو
استقر اتحاد الكرة على فتح باب الانتقالات الصيفية بعد انتهاء مسابقة الدوري المصري الممتاز بـ24 ساعة فقط، حتى يتسنى للأندية قيد لاعبيها الجدد.
شارك محمود شبانة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء المقاولون العرب المقبل في كأس مصر.
سموحة يستعين بفاركو لدراسة إنبى بحثاً عن نقاط البقاء فى الدورى
استعان أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، بمباراة فاركو وإنبى لدراسة الفريق البترولى قبل مواجهته في بطولة الدورى المصرى الممتاز.
اشعلت نتائج مباريات الجولة الثانية والثلاثين من منافسات بطولة الدورى، وزاد الصراع على الهروب من الهبوط ومرافقة حرس الحدود، الذى تأكد هبوطه بشكل رسمي إلى دورى القسم الثانى "المظاليم" فى الموسم المقبل.
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