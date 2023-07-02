أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 1 /7 /2023

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 1/7/2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، والتي جاء في مقدمتها: شوبير يعلن رحيل حمدى فتحى إلى الوكرة القطرى، وقمة الأهلي والزمالك فى بطولة الدوري 13 يوليو باستاد القاهرة رسميًا، انتهاء الدوري الممتاز 26 يوليو رسميا، وغزل المحلة يقرر توجيه الشكر لرضا شحاتة وتعيين خالد عيد مديرًا فنيًا، ورابطة الأندية تعلن موعد نهائي كأس الرابطة بين المصرى وسيراميكا 22 يوليو.

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، برئاسة عامر حسين، انتهاء بطولة الدوري الممتاز يوم 26 يوليو بشكل رسمي.

اتحاد الكرة يفتح باب القيد الصيفى 27 يوليو

استقر اتحاد الكرة على فتح باب الانتقالات الصيفية بعد انتهاء مسابقة الدوري المصري الممتاز بـ24 ساعة فقط، حتى يتسنى للأندية قيد لاعبيها الجدد.

شارك محمود شبانة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء المقاولون العرب المقبل في كأس مصر.

يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول مكافأة الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا التى توج بها المارد الأحمر مؤخراً على حساب الوداد المغربي. واستفسر مسئولو الأهلي من نظرائهم فى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد صرف مكافآة الأربعة ملايين دولار .