موعد مباراة الزمالك المقبلة في كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق الزمالك لخوض مواجهة مهمة امام المقاولون العرب في دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر للموسم الحالي.

الزمالك تأهل إلى ربع النهائي على حساب فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

يستقبل ملعب القاهرة الدولي مباراة الزمالك والمقالون العرب، يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو الحالي في تمام الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر.

وأصبح الزمالك هو خامس المتأهلين إلى ربع نهائي مسابقة كأس مصر وتمكن الزمالك من التتويج ببطولة كأس مصر 28 مرة في تاريخه.

تأهل المقاولون العرب إلى ربع نهائي كأس مصر 2023 بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0 وجاء هدف المقاولون الوحيد في مرمى سيراميكا كليوباترا عن طريق لويس إدوارد هينستروزا.

وأقيمت 5 مباريات حتى الآن من دور الستة عشر من بطولة كأس مصر 2023 وجاءت نتائجها كالآتي :

الزمالك 3 - 1 فاركو.

بيراميدز 1- 0 الاتحاد السكندري

إنبي 6 - 5 فيوتشر بركلات الترجيح.

طلائع الجيش 7 - 8 البنك الأهلي بركلات الترجيح

المقاولون العرب 1 -0 سيراميكا كليوباترا.

وتتبقى مباراة واحدة لم تُلعب بعد من دور الـ 32 من بطولة كأس مصر وهي مباراة الأهلي ومنتخب السويس.

وسيواجه النجوم نطيره سموحة وسيلعب المصري مع حرس الحدود في دور الستة عشر.

يحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري العام المصري برصيد 68 نقطة، علمًا بإن المارد الأحمر لعب 26 مباراة ولديه 5 مباريات مؤجلة بينما يأتي بيراميدز في المركز الثاني بـ67 نقطة، وفيوتشر ثالث الترتيب بـ 57 نقطة، فيما يحل الزمالك رابع الترتيب بـ 53 نقطة، والمقاولون العرب خامسًا بـ 43 نقطة.