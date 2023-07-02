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يوفنتوس يضم "وياه" لمدة 5 سنوات

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ياسر رشاد - القاهرة - نجح نادي يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع الأمريكي الدولي لكرة القدم  تيموثي وياه مقابل صفقة بلغت 10.3 مليون يورو لمدة خمس سنوات.

ولعب وياه، نجل النجم السابق الليبيري جورج وياه، رئيس بلاده حاليا، لنادي ليل منذ عام 2019، وسيلعب في مركز الجناح الأيمن الذي كان يشغله الكولومبي خوان كودرادو المنتهي عقده مع السيدة العجوز بعد 8 سنوات في صفوف الأخير.

وكان جورج وياه صاحب الكرة الذهبية عام 1995، دافع عن ألوان ميلان من 1955 إلى عام 2000.

ولد تيموثي وياه في نيويورك في فبراير عام 2000 ويحمل الجنسية الأميركية ويدافع عن ألوان منتخبها الوطني "29 مباراة دولية مع 4 أهداف" وشارك في صفوفه في مونديال قطر 2022.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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