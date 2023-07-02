الاتحاد السكندري يخطف نقطة غالية من حرس الحدود في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الاتحاد السكندري وحرس الحدود بهدفين لكل منهما بالمواجهة المثيرة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل مصطفى جمال هدف التقدم لفريق حرس الحدود في الدقيقة 42 من الشوط الأول، ثم تعادل فريق الاتحاد بهدف لـ جوب مابولولو في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 80 من عمر اللقاء تمكن إبراهيم حسن من تسجيل الهدف الثاني للاتحاد، قبل أن ينجح اللاعب محمود ممدوح في اقتناص هدف التعادل لفريق حرس الحدود بالدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

بدأ الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من:

حار س المرمى: المهدي سليمان.

الدفاع: عمار حمدي، خالد صبحي، مصطفى إبراهيم، صبري رحيل.

الوسط: محمود عبد العزيز، ناصر ناصر، خالد الغندور.

الهجوم: محمد محمود، مابولولو، إسلام عبد النعيم.

بينما بدأ حرس الحدود المباراة بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

الدفاع: مؤمن عوض وخالد سامي وإبراهيم القاضي وإسلام عبداللاه

الوسط: حامد الجابري ومصطفى جمال واحمد فيلكس وإسلام جمال وايمانويل

الهجوم: فالنتين

بهذا التعادل ارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 42 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري، بينما ارتفع رصيد حرس الحدود إلى 21 نقطة في المركز الثامن عشر بالدوري.