غزل المحلة يعلن رسميا رحيل رضا شحاته وتولي خالد عيد بدلا منه

القاهرة - سامية سيد -

أعلن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة أسامة خليل، رحيل رضا شحاتة، المدير الفني، وتوجيه الشكر له.

وقرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم تعيين خالد عيد مديرًا فنيًا للفريق خلال المرحلة المقبلة قام بتوقيع العقود، بحضور اللواء عمر رياض المدير التنفيذى.

ويقود خالد عيد مران الفريق غدًا، عقب تولى المهمة استعدادا لمواجهة البنك الأهلى في الجولة المقبلة من عمر بطولة الدورى الممتاز.

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره البنك الأهلى ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز والتي لم تحدد رابطة الأندية المصرية المحترفة معادها حتى الآن.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 32 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى مثلها والخسارة فى 16 مباراة.