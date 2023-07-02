شكرا لقرائتكم خبر عن نقل منافسات ألعاب القوى لمدينة وهران بدورة الألعاب العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قررت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب العربية المقامة بالجزائر خلال الفترة من 5 حتى 15 يوليو الجاري نقل منافسات ألعاب القوى لمدينة وهران، وتشارك مصر في دورة الألعاب العربية في بعض منافسات ألعاب القوى ورفع الأثقال فقط.

ووفقا للجدول المعلن من قِبَل اللجنة المنظمة تقام منافسات ألعاب القوى في مدينة زرالدة، ولكن أعلنت اللجنة المنظمة اليوم نقل منافسات ألعاب القوى لمدينة وهران التي أقيمت بها منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط العام الماضي.

ويصل إلى الجزائر غدا وفد بعثة ألعاب القوى الذي يتكون من اللاعبين مصطفى عمرو في دفع الجلة وإسراء عويس في الوثب الطويل وإيهاب عبدالرحمن في رمي الرمح ومصطفى الجمل في رمي المطرقة.

وكان وفد مقدمة بعثة مصر قد وصل إلى الجزائر أمس الجمعة برئاسة الأستاذ محمد عبد المقصود عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد رفع الأثقال ورئيس بعثة مصر في دورة الألعاب العربية، ويضم الوفد البعثة الإدارية خالد حسن مسئول مالي ومحمد عبد العليم مسئول للتسكين ولميس غازي مسئول فني والدكتورة أماني عبد الفتاح طبيب.

وأنهى الوفد الإداري اليوم إجراءات تسجيل بعثة مصر بعد مواجهة بعض الصعوبات حيث أجرى المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، اتصالات باللجنة العليا المنظمة وتواصل مع الأستاذ محمد عبد المقصود حتى تم إنهاء إجراءات تسجيل بعثة مصر.