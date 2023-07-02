شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يقرر خصم 10٪ من إجمالى عقود جميع لاعبى الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى خصم 10% من إجمالى عقود جميع لاعبى الفريق الأول لكرة القدم، حيث أصدر مجلس إدارة النادي بيان يعلن فيه العقوبة.

وجاء البيان كالتالى: "قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى خصم 10% من إجمالى عقود جميع لاعبى الفريق الأول لكرة القدم، وجاء قرار مجلس إدارة النادى عقب الأداء غير الجيد فى مباراة الفريق أمام حرس الحدود والمستوى غير اللائق باسم وتاريخ زعيم الثغر فى المباريات الأخيرة للفريق بوجه عام رغم قيام إدارة النادى بتوفير كافة عوامل الاستقرار والنجاح، سواءً مالية أو إدارية وإعلان مجلس إدارة النادي منذ بضعة أيام عن لائحة تحفيزية للاعبين تتضمن مكافآت مالية مميزه للاعبين، ولكن لم يقدم الفريق الأداء والمستوى المأمول منه، وبناء عليه اتخذ مجلس إدارة النادى قراره هذا".

وتابع البيان: "يؤكد مجلس إدارة النادى بأنه لا تهاون مطلقاً مع أى تقصير أو تهاون، وسيتم تقييم شامل لمنظومة كرة القدم داخل زعيم الثغر بنهاية هذا الموسم بما يحفظ مكانتها و تاريخها العريق".