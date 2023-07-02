شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. المنتخب الأولمبى والجابون يحاولان كسر التعادل السلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة بين المنتخب الأولمبي ونظيره الجابوني، وما زال التعادل السلبي مسيطرا على النتيجة في اللقاء الذي يجمع المنتخبين، على استاد طنجة بالمغرب، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

حاول محمود صابر التسديد من بعيد لفك شفرة دفاع المنتخب الجابوني مرتين، أخطرهما كانت تسديدة من خارج منطقة الجزاء جهة اليسار أمسك بها الحارس فرانكويس بيكالي من يمين مرماه.

وكاد المنتخب يسجل أول أهدافه بالدقيقة 29 من ضغط بشكل رائع من أسامة فيصل على حارس الجابون فرانكويس بيكالي فارتطمت به الكرة ولكن عاد الحارس وصحح خطأه وأمسك بالكرة مرة أخرى.

أخطر محاولات الجابون جاءت بالدقيقة 36 بعدما انطلق ساماكي بانجاما، لاعب الجابون، في اتجاه منطقة الجزاء، ثم سدد كرة قوية أبعدها محمد مغربي بشكل رائع من أمامه.

وفي الدقيقة 40 طرد حكم اللقاء أحد لاعبي المنتخب الجابوني، بعدما أشهر بطاقة صفراء ثانية وطرد من نصيب روي مبونجي، لاعب الجابون، بعد تدخل قوي على أحمد عاطف.

وفي آخر دقائق الشوط كاد منتخب مصر يسجل بعد ارتباك كبير من دفاعات منتخب الجابون، لكن تسرُّع إبراهيم عادل حرم الفراعنة من التقدم.