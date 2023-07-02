شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يتعادل بدون أهداف مع الجابون بعد مرور 75 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة بين المنتخب الأولمبي ونظيره الجابوني، وما زال التعادل السلبي مسيطرا على النتيجة في اللقاء الذي يجمع المنتخبين، على استاد طنجة بالمغرب، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

وأجرى ميكالي 4 تبديلات، منها تبديلان في بداية الشوط الثاني بنزول على زعزع ومصطفى ميسي بدلا من محمد مغربي ومحمود جاد، ثم في الدقيقة 63 نزل محمد أشرف بدلا من حاتم سكر، والتبديل الرابع كان محمد سمير بدلا من أحمد عاطف قطة.

محمود صابر حاول التسديد من بعيد لفك شفرة دفاع المنتخب الجابوني مرتين، أخطرهما كانت تسديدة من خارج منطقة الجزاء جهة اليسار أمسك بها الحارس فرانكويس بيكالي من يمين مرماه. وكاد المنتخب يسجل أول أهدافه بالدقيقة 29 من ضغط بشكل رائع من أسامة فيصل على حارس الجابون فرانكويس بيكالي فارتطمت به الكرة ولكن عاد الحارس وصحح خطأه وأمسك بالكرة مرة أخرى. أخطر محاولات الجابون جاءت بالدقيقة 36 بعدما انطلق ساماكي بانجاما، لاعب الجابون، في اتجاه منطقة الجزاء، ثم سدد كرة قوية أبعدها محمد مغربي بشكل رائع من أمامه. وفي الدقيقة 40 طرد حكم اللقاء أحد لاعبي المنتخب الجابوني، بعدما أشهر بطاقة صفراء ثانية وطرد من نصيب روي مبونجي لاعب الجابون بعد تدخل قوي على أحمد عاطف. وفي آخر دقائق الشوط كاد منتخب مصر يسجل بعد ارتباك كبير من دفاعات منتخب الجابون، لكن تسرع إبراهيم عادل في الكرة حرم الفراعنة من التقدم.

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