شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الأهلى المتبقية فى بطولة الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المحترفة مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الممتاز للموسم الحالي برصيد 68 نقطة جمعها من خوض 26 مباراة، حيث فاز في 21 مباراة وتعادل في خمس مباريات دون أن يتلقى أى خسارة وأحرز لاعبوه 51 هدفًا وتلقت شباكه 7 أهداف.

مواعيد مباريات الأهلى المتبقية في الدوري

الأهلي - فيوتشر- الأحد 2-7-2023-8:30 مساءً- على استاد الإنتاج الحربي.

الأهلي - الإسماعيلي- الأربعاء 5-7-2023- 8:30 مساءً- على استاد الإنتاج الحربي

الأهلي - الاتحاد السكندري- السبت 8-7-2023- 7:00 مساءً- على استاد برج العرب

الأهلي - الزمالك، في الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس 13 يوليو الجاري.

الأهلي - المقاولون العرب في السابعة من مساء يوم الأحد 16 يوليو الجاري

الأهلي - حرس الحدود، في الثامنة والنصف من مساء يوم الأربعاء 19 يوليو الجاري

الأهلي - بيراميدز، في الثامنة والنصف من مساء يوم الأحد 23 يوليو الجاري

المصري - الأهلي، في الثامنة والنصف من مساء يوم الأربعاء 26 يوليو الجاري