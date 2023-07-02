شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يهزم الجابون ويتأهل لنصف نهائى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الهدف الأول جاء بالدقيقة 82 من ركلة ركنية لمصر من جهة اليمين نفذها مصطفى سعد بتمريرة أرضية على حدود منطقة الجزاء قابلها محمود صابر بتسديدة قوية بباطن القدم اليمنى سكنت أسفل يسار المرمى، وجاء الهدف الثاني عن طريق أسامة فيصل من علامة الجزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

بهذه النتيجة يتأهل المنتخب الأولمبي في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وخلفه منتخب مالي برصيد 6 نقاط بينما يودع منتخب النيجر البطولة والذي يملك 4 نقاط.

وكان محمود صابر حاول التسديد من بعيد لفك شفرة دفاع المنتخب الجابوني مرتين، أخطرهما كانت تسديدة من خارج منطقة الجزاء جهة اليسار أمسك بها الحارس فرانكويس بيكالي من يمين مرماه. وكاد المنتخب يسجل أول أهدافه بالدقيقة 29 من ضغط بشكل رائع من أسامة فيصل على حارس الجابون فرانكويس بيكالي فارتطمت به الكرة، ولكن الحارس عاد وصحح خطأه وأمسك بالكرة مرة أخرى. وجاءت أخطر محاولات الجابون فى الدقيقة 36 بعدما انطلق ساماكي بانجاما، لاعب الجابون، في اتجاه منطقة الجزاء، ثم سدد كرة قوية أبعدها محمد مغربي بشكل رائع من أمامه. وفي الدقيقة 40 طرد حكم اللقاء أحد لاعبي المنتخب الجابوني، بعدما أشهر بطاقة صفراء ثانية وطرد من نصيب روي مبونجي، لاعب الجابون، بعد تدخل قوي على أحمد عاطف. وفي آخر دقائق الشوط كاد منتخب مصر يسجل بعد ارتباك كبير من دفاعات منتخب الجابون، لكن تسرُّع إبراهيم عادل في الكرة حرم الفراعنة من التقدم. وأجرى ميكالي 4 تبديلات، منها تبديلان في بداية الشوط الثاني بنزول على زعزع ومصطفى ميسي بدلا من محمد مغربي ومحمود جاد، ثم في الدقيقة 63 نزل محمد أشرف بدلا من حاتم سكر، والتبديل الرابع كان محمد سمير بدلا من أحمد عاطف قطة.

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