شكرا لقرائتكم خبر عن الهانى سليمان يعود لحراسة مرمى سموحة أمام إنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، على إعادة الهانى سليمان لحراسة مرمى الفريق السكندرى أمام إنبى فى المباراة المقبلة بالدورى الممتاز.

ويعود الهانى سليمان لقائمة سموحة بعد غيابه عن مواجهتى النجوم فى كأس مصر وبيراميدز في الدورى، والذى كان موقوفا عنها بسبب تراكم الإنذارات بعد حصوله على إنذار في مباراة سيراميكا التي انتهت بالتعادل الإيجابى 2/ 2.

وشارك عمر صلاح فى حراسة مرمى سموحة أمام النجوم فى كأس مصر وخسرها 1/ 0، ثم شارك أمام بيراميدز فى المباراة التى انتهت بخسارة الفريق بخماسية.

ومن جانبه، يسعى أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، لوقف نزيف النقاط الذى يمر به الفريق السكندرى، بعد الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها أمام بيراميدز 5 / 2 في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الدفاع الجوى، ضمن فعاليات الجولة الـ32 للدورى.

وطالب مدرب سموحة اللاعبين بضرورة القتال من أجل خطف الثلاث نقاط للابتعاد عن منطقة صراع الهبوط بشكل كبير، خاصة أن فرق القاع عادت من بعيد واقتربت من الفريق، وحذر من خطورة لاعبى إنبى الذى يلعب بكل أرياحية بعدما اقترب من فرق المقدمة.

ويعانى فريق سموحة على مستوى النتائج في الفترة الأخيرة في بطولة الدورى، حيث يعد آخر فوز للفريق كان أمام غزل المحلة 2 مايو الماضى أي منذ شهرين، حيث خاض 5 مواجهات بعدها تعادل في مباراتين وخسر 3 مواجهات، بالإضافة إلى الخروج من كأس مصر على يد النجوم أحد أندية القسم الثالث الصاعد حديثا للممتاز ب.

يحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 42 هدفا.