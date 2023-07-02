شكرا لقرائتكم خبر عن مالى تهزم النيجر بثنائية وتتأهل مع المنتخب الأولمبى لنصف نهائى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مالي فوزا مريحا على النيجر بهدفين دون رد، ليرافق بذلك المنتخب الوطني الأولمبي إلى نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية عن المجموعة الثانية، فيما يودع النيجر والجابون البطولة من الدور الأول.

يشار إلى أن المنتخبات أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث، تتأهل إلى أولمبياد باريس، بينما يخوض صاحب المركز الرابع، ملحقًا مؤهلًا مع ممثل قارة آسيا.

كما تأهل المنتخب الأولمبي لنصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بعد فوزه الكبير على نظيره الجابوني، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، على استاد طنجة بالمغرب، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

الهدف الأول جاء بالدقيقة 82 من ركلة ركنية لمصر من جهة اليمين نفذها مصطفى سعد بتمريرة أرضية على حدود منطقة الجزاء قابلها محمود صابر بتسديدة قوية بباطن القدم اليمنى سكنت أسفل يسار المرمى، وجاء الهدف الثاني عن طريق أسامة فيصل من علامة الجزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بهذه النتيجة يتأهل المنتخب الأولمبي في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وخلفه منتخب مالي برصيد 6 نقاط بينما يودع منتخب النيجر البطولة والذي يملك 4 نقاط.