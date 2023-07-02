شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يواجه غينيا ومالى تصطدم بالمغرب فى نصف نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحددت بشكل رسمي مواجهتي نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، حيث يلاقي منتخب مصر الأولمبي نظيره الغيني في طنجة، بينما يصطدم المنتخب المغربي بنظيره المالي في نصف النهائي الأخر بمدينة الرباط.
وتأهلت مصر إلى نصف نهائي أمم أفريقيا، في صدارة المجموعة الثانية بـ7 نقاط، لترافقها مالي بـ6 نقاط.
ومن المنتظر أن يخوض منتخب مصر مباراته في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عامًا ضد غينيا، الثلاثاء المقبل، حيث يضمن الفوز، التأهل إلى المباراة النهائية وأولمبياد باريس 2024 في وقت واحد.
الهدف الأول جاء بالدقيقة 82 من ركلة ركنية لمصر من جهة اليمين نفذها مصطفى سعد بتمريرة أرضية على حدود منطقة الجزاء قابلها محمود صابر بتسديدة قوية بباطن القدم اليمنى سكنت أسفل يسار المرمى، وجاء الهدف الثاني عن طريق أسامة فيصل من علامة الجزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.
بهذه النتيجة يتأهل المنتخب الأولمبي في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وخلفه منتخب مالي برصيد 6 نقاط، بينما يودع منتخب النيجر البطولة والذي يملك 4 نقاط.
ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين؛ المجموعة الأولى تضم: المغرب وغانا وغينيا والكونغو، والمجموعة الثانية: مصر ومالى والجابون والنيجر، ويتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.
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