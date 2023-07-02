شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المنتخب الأولمبى وغينيا فى نصف نهائى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر مباراته في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عامًا ضد غينيا، الثلاثاء المقبل، في الحادية عشرة مساء، ويضمن الفوز على غينيا التأهل إلى المباراة النهائية وأولمبياد باريس 2024 في وقت واحد.

بينما يواجه منتخب المغرب نظيره المالي في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة بمدينة الرباط.

وتأهل المنتخب الأولمبي لنصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بعد فوزه الكبير على نظيره الجابوني، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، على استاد طنجة بالمغرب، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

الهدف الأول جاء بالدقيقة 82 من ركلة ركنية لمصر من جهة اليمين نفذها مصطفى سعد بتمريرة أرضية على حدود منطقة الجزاء قابلها محمود صابر بتسديدة قوية بباطن القدم اليمنى سكنت أسفل يسار المرمى، وجاء الهدف الثاني عن طريق أسامة فيصل من علامة الجزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بهذه النتيجة يتأهل المنتخب الأولمبي في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وخلفه منتخب مالي برصيد 6 نقاط، بينما يودع منتخب النيجر البطولة والذي يملك 4 نقاط.