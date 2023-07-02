شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المنتخب الأولمبى وغينيا فى نصف نهائى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر مباراته في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عامًا ضد غينيا، الثلاثاء المقبل، في الحادية عشرة مساء، ويضمن الفوز على غينيا التأهل إلى المباراة النهائية وأولمبياد باريس 2024 في وقت واحد.
بينما يواجه منتخب المغرب نظيره المالي في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة بمدينة الرباط.
الهدف الأول جاء بالدقيقة 82 من ركلة ركنية لمصر من جهة اليمين نفذها مصطفى سعد بتمريرة أرضية على حدود منطقة الجزاء قابلها محمود صابر بتسديدة قوية بباطن القدم اليمنى سكنت أسفل يسار المرمى، وجاء الهدف الثاني عن طريق أسامة فيصل من علامة الجزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.
بهذه النتيجة يتأهل المنتخب الأولمبي في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وخلفه منتخب مالي برصيد 6 نقاط، بينما يودع منتخب النيجر البطولة والذي يملك 4 نقاط.
ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين؛ المجموعة الأولى تضم: المغرب وغانا وغينيا والكونغو، والمجموعة الثانية: مصر ومالى والجابون والنيجر، ويتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.
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