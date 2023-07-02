شكرا لقرائتكم خبر عن محمود صابر رجل مباراة المنتخب الأولمبى والجابون فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمود صابر على جائزة رجل مباراة المنتخب الأولمبى والجابون في أمم أفريقيا، بعدما سجل هدف التقدم للفراعنة في الدقيقة 82 ومهّد طريق الفوز والتأهل.

وفي اللقاء السابق، حصل إبراهيم عادل، لاعب المنتخب الاولمبي، على أفضل لاعب بمباراة الفراعنة أمام النيجر والتي انتهت 0-0 في الجولة الأولى من المجموعة الثانية من كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة المقامة بالمغرب.

وتأهل المنتخب الأولمبي لنصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، بعد فوزه الكبير على نظيره الجابوني، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، على استاد طنجة بالمغرب، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

الهدف الأول جاء بالدقيقة 82 من ركلة ركنية لمصر من جهة اليمين نفذها مصطفى سعد بتمريرة أرضية على حدود منطقة الجزاء قابلها محمود صابر بتسديدة قوية بباطن القدم اليمنى سكنت أسفل يسار المرمى، وجاء الهدف الثاني عن طريق أسامة فيصل من علامة الجزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بهذه النتيجة يتأهل المنتخب الأولمبي في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وخلفه منتخب مالي برصيد 6 نقاط بينما يودع منتخب النيجر البطولة والذي يملك 4 نقاط.