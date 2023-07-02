«لا ميسي ولا بتاع متكلمنيش بالشكل ده» .. كواليس خناقة مرتضى منصور مع أحد لاعبي الفريق

الشارقة - اميمة ياسر - شهد مران الزمالك أزمة بين مرتضى منصور ومحمد عبد الغني مدافع الفريق، بسبب سيارة الأخير والتي وضعها في المكان المخصص للأول.

مرتضى منصور جاء إلى النادي في الموعد الذي يقام فيه مران الزمالك، ووجد المكان الذي يضع فيه سيارته عقب عبور بوابة النادي من جامعة الدول العربية به سيارة أخرى، فنزل من سيارته ليسأل الأمن عمن وضع سيارته في مكانه المخصص.

وانفعل مرتضى منصور على الأمن بسبب هذه الفعلة، لأنهم لا يؤدون واجبهم ومن المفترض أن هذا المكان خاص به هو، إلا أن الأمن رد عليه بأن محمد عبد الغني رفض نقل السيارة عندما تم وضعها في هذا المكان.

وتوجه مرتضى منصور إلى المران وتحدث مع محمد عبد الغني بانفعال، مؤكدا أنه عليه أن يستمع إلى تعليمات الأمن خاصة وأن هذا المكان مخصص له، ويجب أن يخرج من المران ليخرج سيارته، قائلا: بتركن مكاني.

وذكرت المصادر، أنه ما كان من اللاعب إلا أن رد عليه بأنه في المران، وليس من المعقول أن يخرج بسبب هذا الأمر، حيث قال مرتضى: إيه يعني ما تسيب التمرين هو إحنا جايبين ميسي، ليرد اللاعب: ولا ميسي ولا بتاع لكن مش هسيب التمرين وأطلع ومتكلمنيش بالشكل ده.

واختتمت المصادر، بأنه بعد شد وجذب من الطرفين وتدخل بعض لاعبي الفريق، توجه محمد عبد الغني ونقل سيارته من المكان المخصص لسيارة مرتضى منصور، لينتهي الموقف عند هذا الحد.