الأهلي يستعيد اللقب.. 3 خطوات تحسم الدوري للمارد الأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - اقترب قطار الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم من نهايته وتجلت ملامح بطل الدوري المصري التي انحصرت بين فريقي الأهلي وبيراميدز.

الدوري المصري لم يبق فيه سوى ثلاث جولات فقط ومن ثم سيتم إعلان الفائز باللقب المحلي في الموسم الحالي على الرغم أن الأهلي لديه عدة مباريات مؤجلة.

الأهلي ضمنيا هو الأقرب لحسم لقب الدوري المصري حال فاز في ثلاث مباريات فقط من مجموع مبارياته البالغة 8 مواجهات، ولكن بيراميدز لا يزال يتمسك بأمل يبدو ضيئلًا للغاية وهو تعثر الأهلي فيما تبقى من المسابقة.

الأهلي يتصدرترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة ويفصله نقطة واحدة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويحتاج الأهلي للفوز في ثلاث مباريات فقط من مجموع مبارياته المتبقية في الموسم الحالي بالمسابقة ليستعيد درع الدوري المصري الغائب في آخر موسمين.

مباريات الأهلي الثلاثة المقبلة ستكون أمام فيوتشر مساء اليوم الأحد ثم يواجه الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل، ثم يخرج لملاقاة الاتحاد السكندري يوم السبت الموافق 8 يوليو على استاد برج العرب.

ويقدم الأهلي تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر أداءً استثنائيًا في الموسم الحالي كلل بالتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر وكأس السوبر المصري مرتين.

مارسيل كولر لم يتلق أي خسارة في الدوري المصري هذا الموسم حيث خاض الأهلي 26 مباراة حقق خلالهم 21 فوزا وتعادل في خمس لقاءات.

واستقر كولر على استبعاد 10 لاعبين من قائمة الأهلي المستدعاة لمواجهة فيوتشر في الدوري المصري وتضم قائمة المستبعدين من قائمة الأهلي كل من " محمود متولي، شادي حسين ،برونو سافيو ، حمدي فتحي ، ايمن اشرف ، عمرو السولية ، أحمد نبيل كوكا ، رافت خليل، حمزة علاء، أكرم توفيق ، كريم فؤاد".