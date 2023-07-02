شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعود لمعسكر بورسعيد استعدادا لمواجهة حرس الحدود فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الكرة الأول بالنادي المصري إلى معسكره ببورسعيد اليوم، الأحد، لاستئناف التدريبات عقب انتهاء راحة الـ 3 أيام التى حصل عليها لاعبو الفريق عقب الفوز على فيوتشر بهدفين نظيفين، فى مباراة الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري.

ويستعد المصري لمواجهة حرس الحدود فى دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر، والتى تجمع الفريقين فى السادس من يوليو المقبل، وكان المصري قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على بترول أسيوط في الدور التمهيدي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 31 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 .

وكان المصري قد تأهل إلى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم مؤخراً، وذلك بعد الفوز على فيوتشر بركلات الترجيح بنتيجة 3/1، حيث كانت المباراة قد انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.