شكرا لقرائتكم خبر عن فتح دماغ وعنف ومشاكل.. بطلات الرياضة لما تتعاكس بتعمل إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البنات ألطف الكائنات، ولكن فى بعض الأوقات يتخلين عن أنوثتهن، ويلجأن إلى العنف، واستخدام قدراتهن الجسدية فى التصدى لكل من يحاول مضايقتهن.

وفى عالم الرياضة، تلجأ بعض اللاعبات إلى الهدوء والصمت والبعض الآخر يستخدمن العضلات، وهذا ما نكشفه من خلال التواصل مع عدد من اللاعبات من مختلف الرياضات .



سمر حمزة

سمر حمزة

وفيما يخص سمر حمزة بطلة المصارعة، فقالت إنها ستضطر لعدم اتخاذ أى رد فعل، أو أى عنف، حتى لا يقال إنها تستغل الرياضة فى المشاكل والأزمات.

وكشفت اللاعبة، فى حوارها لبرنامج معكم منى الشاذلى، أنها خلال سيرها فى الشارع قام أحد الأفراد بلمس ذراعها وهى داخل السيارة، فما كان منها إلا أن قامت بجذبه من شباك السيارة وضربه على يده.

نادية عنتر

أما نادية عنتر لاعبة منتخب المصارعة السابقة فأكدت فى تصريحات لليوم السابع أنها تعرضت لمضايقة خلال وجودها فى أحد مراكز الشباب، فقامت بإلقاء كوب الشاى على وجه الرجل الذى عاكسها، "ففتحت دماغه" حتى لا يكرر ذلك فى أى وقت مع أى فرد.

رضوى عرفة

ونفس الأمر فعلته رضوى عرفة، لاعبة منتخب الكاراتيه، التى أكدت أنها قامت بنفس التصرف مع أحد الأشخاص، ولكن دون معاكسة، حيث كان هناك أزمة مع زوج شقيقتها خلال سيرهم بالسيارة، فتدخلت وقامت بضرب الطرف الآخر فى الخناقة، حتى تعجب الناس فى الشارع وتساءلوا "هى بنت ولا ولد؟".