الزمالك يقرر تفعيل عقد أوسوريو فى الموسم الجديد بعد البطولة العربية

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى الزمالك على تفعيل عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول، ليستمر المدرب مع الفارس الأبيض فى الموسم الجديد، حيث إن التعاقد مع الخواجة الكولومبي جاء بموجب عقد مستمر لمدة موسم ونصف، منفصلين، ويحق لكل طرف عدم استكمال العقد – الموسم الجديد - بعد انتهاء المدة الأولى وهى نصف الموسم الجارى، كما يحق للزمالك تفعيل العقد ليستمر المدرب فى الموسم الجديد بشكل تلقائي حال عدم اعتراض المدرب الكولومبي.

وفضل مسئولو الزمالك استمرار أوسوريو على رأس القيادة الفنية فى الموسم المقبل، خاصة أن بصمات المدرب بدأت تظهر على أداء ونتائج الفريق في مسابقتى الدورى والكأس، ومن المنتظر أن يكون تفعل العقد بين الطرفين عقب انتهاء الفريق من خوض منافسات البطولة العربية، التي ستقام في السعودية

ويبدأ الزمالك مشواره في البطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسى يوم 28 يوليو، ثم مواجهة الشباب 31 من الشهر ذاته، وأخيرا مواجهة يوم 3 أغسطس، و يبحث مجلس إدارة الزمالك السفر مبكرا إلى السعودية يوم 20 يوليو المقبل، استعدادا لمنافسات البطولة العربية التي يشارك فيها الفريق الأبيض بالمجموعة الثالثة مع النصر والشباب السعوديين والاتحاد المنستيري التونسي.