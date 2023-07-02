شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي وفيوتشر فى الدوري اليوم الأحد 2 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق النادي الأهلي مباراة قوية الليلة فى بطولة الدوري الممتاز حينما يلتقي مع فيوتشر، فى المباراة التى يرغب المارد الأحمر فى الفوز بها من أجل الاقتراب خطوة من حسم لقب الدوري، ونرصد فى التقرير أهم 5 معلومات خاصة بمباراة الغد..

1_موعد وملعب مباراة الأهلي وفيوتشر

يلتقي الأهلي مع فيوتشر فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام ضمن منافسات الجولة 24 والمؤجلة من مسابقة الدوري.

2_​موعد مباراة الأهلي وفيوتشر والقناة الناقلة

تقام مباراة الاهلي وفيوتشر فى الثامنة والنصف، وتنقل قناة اون تايم سبورت المباراة مع وجود استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة.

3_ترتيب الأهلي في جدول الدوري

يحتل الأهلي صدارة جدول الدوري العام برصيد 68 نقطة، حصدها في 26 مباراة، حيث فاز في 21 مباراة وتعادل في 5 لقاءات ولم يتلق أي هزيمة، وسجل لاعبو الأهلي 51 هدفاً كأفضل خط هجوم في الدوري، بينما استقبلت شباك الفريق الأحمر 7 أهداف فقط كأقوى خط دفاع في الدوري أيضاً.

4_ترتيب فيوتشر في الدوري

بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 57 نقطة، حصدها أبناء علي ماهر بعدما خاضوا 31 مباراة، وفاز فيوتشر في 15 لقاء وتعادل في 12 مواجهة وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 19.

5_متى يحسم الأهلي لقب الدوري؟

يدخل الأهلي مباراة الليلة وعينه على الثلاث نقاط لحسم الدوري، حيث يتبقى للأهلي 8 مباريات فى البطولة المحلية، ويحتاج الأحمر للفوز فى 3 مباريات من أجل حسم اللقب رسمياً، دون النظر لنتائج باقي منافسيه، وقد يتم تقديم حسم الأهلي للدوري حال مواصلة الانتصارات الحمراء وتعثر بيراميدز صاحب المركز الثاني.