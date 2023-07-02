شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة لا يعرف الفوز فى الدورى آخر 5 مواجهات فى غياب حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر فريق سموحة بأوقات عصيبة فى بطولة الدورى المصرى، ولا يعرف الفوز فى آخر 5 مواجهات خاضها فى البطولة ما وضعه فى موقف صعب بعد دخوله منطقة الهبوط.

ويعانى فريق سموحة على مستوى النتائج الفترة الأخيرة في بطولة الدورى، ويعد آخر فوز للفريق أمام غزل المحلة 2 مايو الماضى، أى منذ شهرين، حيث خاض 5 مواجهات بعدها تعادل في مباراتين وخسر 3 مواجهات، بالإضافة إلى الخروج من كأس مصر على يد النجوم أحد أندية القسم الثالث الصاعد حديثا للممتاز ب.

وارتبطت إخفاقات سموحة بغياب حسام حسن مهاجم الفريق الذى تعرض للإصابة في مباراة غزل المحلة التي كانت آخر مباراة يفوز بها الفريق السكندرى، والتي أحرز خلالها حسام حسن هدف سموحة الأول.

ومنذ إصابة حسام حسن لم ينجح سموحة فى تحيق أى فوز فى بطولة الدورى خلال 5 مباريات، بالإضافة إلى الخروج من بطولة كأس مصر على يد فريق النجوم.

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 42 هدفا.