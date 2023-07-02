حمزة الجمل يدرس الأهلى أمام فيوتشر لتجهيز الإسماعيلى لمواجهة الأربعاء

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القاهرة - سامية سيد - يدرس حمزة الجمل، المدير الفني لفريق الإسماعيلى، فريق الأهلى فى مباراته أمام فيوتشر مساء الأحد، لتجهيز الدراويش للمواجهة المرتقبة الأربعاء المقبل في بطولة الدورى.

ويراقب حمزة الجمل فريق الأهلى أمام فيوتشر لدراسة نقاط القوة والضعف في المارد الأحمر، من أجل وضع الخطة المناسبة لمباراة الأربعاء من أجل تحقيق الفوز والثلاث نقاط أو الخروج بنقطة على الأقل تساهم في إبعاد الفريق عن مناطق الهبوط.

وطالب حمزة الجمل من اللاعبين بضرورة القتال على كل نقطة متبقية من أجل البقاء في الدورى، واعتبار الثلاث مواجهات المقبلة أمام الأهلى والداخلية والاتحاد السكندرى أنها مباريات كئوس لا تقبل الخسارة.

ويستعيد الإسماعيلى خدمات ظهيره الأيمن كريم عرفات أمام الأهلى، في المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل في إطار المباراة المؤجلة من بطولة الدورى.

وغاب كريم عرفات عن الإسماعيلى أمام فريق أسوان بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات بعدما حصل على الإنذار الثالث أمام طلائع الجيش.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 34 نقطة، حصدها بعد خوض 30 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 13 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 36 هدفا.