شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المقاولون فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الزمالك استعداداته لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات ربع نهائى بطولة كأس مصر، التى يسعى الأبيض للتتويج بها فى ظل الموسم غير المرضى الذى تعرض له الفريق.

الزمالك عاد للتدريبات الجماعية مساء الجمعة، بعد الحصول على يومين راحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وبعد الفوز على غزل المحلة فى الدورى.

وطلب الكولومبى أوسوريو، المدير الفنى لفريق الزمالك، تقريراً كاملاً من الجهاز الطبى للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة عن حالة المصابين قبل مباراة المقاولون العرب المهمة والمرتقبة فى كأس مصر.

ويرغب أوسوريو فى الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين الفنية والبدنية، وعلى رأسهم نبيل عماد الشهير بـ"دونجا"، وعمرو السيسي اللذان تعرضا للإصابة فى العضلة الخلفية خلال مباراة غزل المحلة الماضية بالدورى الممتاز.

وقرر أوسوريو خضوع لاعبى الزمالك إلى قياس وزن فور انتظامهم فى التدريب الجماعى للتأكد من مدى تنفيذهم للبرنامج الغذائى الموضوع لهم من قبل أخصائى التغذية، خصوصاً أنه شدد عليهم بعدم الإفراط فى تناول اللحوم،حفاظاً على لياقتهم البدنية.